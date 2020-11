Paridad de género registra avance

“La observación que hacemos como legisladoras es creer que el INE está estableciendo criterios que de hecho corresponden a criterios legislativos que no se establecieron ni en la Constitución ni en las leyes, porque no fue materia de acuerdos y pedirle el que no asuma facultades legislativas”, apuntó la Senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez luego de que el INE estableciera paridad de género en las candidaturas a gubernaturas.

Resaltó que uno de los avances históricos de la actual legislatura a nivel federal es la paridad de género lograda para la conformación y estructura de organismos y dependencias, sin embargo, la ley no contempla esta misma situación a las candidaturas a gubernaturas o Presidencia del país en virtud de la falta de consenso en los legisladores, sin embargo, la labor de la paridad de género se deberá atender al interior de cada uno de los partidos políticos.

Local Ley no contempla paridad de género

Aseguró que existen mujeres sumamente capaces de realizar un buen trabajo y papel en la política, pero será labor de los mismos institutos políticos dar paso a ello, por lo que llamó a las mujeres dedicadas a la vida política participar activamente desde su trinchera a fin de continuar en dicha lucha de paridad de género.

“Estamos exigiendo que los partidos políticos reconozcan y apoyen realmente y contundentemente a todas las candidatas que tengan capacidad, trayectoria, cercanía con la población y que puedan asumir un cargo a nivel gubernatura, esto es por lo que hace a la lucha de género”.

Finalmente, aseguró que es un importante avance el que se ha efectuado en la lucha de genero el que las mujeres han realizado hasta el momento, sin embargo, es necesario que todo ello se realice en el pleno cumplimento de los derechos consagrados en la Constitución.