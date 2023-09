Paso del tren complica horarios de estudiantes en La Valla

Vecinos de la comunidad de La Valla en el municipio de San Juan del Río, dieron a conocer la inconformidad que tienen debido a que, cuando el tren pasa en las inmediaciones de la entrada a esta localidad colapsa la movilidad de estudiantes y trabajadoras que deben acudir a sus respectivos destinos.

De acuerdo con lo que refirieron, es que este problema se ha hecho más agudo de manera reciente, puesto que incluso algunos jóvenes intentan ganarle al tren con tal de no llegar tarde a las aulas principalmente de la secundarias y bachilleratos que se encuentran en esta zona.

Mencionaron que lo mismo pasa con los trabajadores que esperan su transporte justo en este lugar, y que se enfrentan a un panorama más desalentador cuando por diferentes razones el tren debe parar y se prolonga hasta por más de 15 minutos mientras hace algunas maniobras dentro del riel.

"Realmente se necesita un puente o buscar la forma de que el tren no nos tape el paso, luego los maestros ya no les quieren creer a nuestros hijos de que llegan tarde por esta razón, no tienen hora para pasar luego es como a las 6:30 de la mañana y a veces más tarde e incluso en la noche. Los vecinos de aquí tenemos muchos videos de cómo es un problema para nosotros".

Otra de las madres de familia recordó que justo este punto ha sido uno de los escenarios más trágicos para la historia de San Juan del Río al recordar el trenazo que se suscitó en el 2018 y que desafortunadamente todavía ha dejado remanentes entre los habitantes de La Valla.

"Ojalá que nos puedan hacer caso o buscar alguna alternativa para la cuestión de el paso, en este lugar ya pasó un accidente del que no nos podemos olvidar, pensamos que con la delegación podríamos ver la forma de que hubiera un diálogo con la empresa del ferrocarril y así poder tener menos problemas para llegar a las escuelas o las empresas".