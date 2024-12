Peatones en riesgo por falta de puente

Habitantes de las comunidades Nuevo San Germán y San Javier, en el municipio de San Juan del Río, recienten la falta de un puente de conexión sobre el dren “El Caracol”, y esperan que en 2025 pueda iniciar acciones para resolver esta carencia que los pone en un riesgo latente, toda vez que en la actualidad las personas deben de cruzar por una lámina.

José Sánchez, uno de los vecinos, señaló que la colocación de un puente es fundamental para conectar a ambas comunidades, toda vez que a diario decenas de personas transitan por el paso a desnivel que existe para llegar al otro lado del dren, el cual nace de la presa Constitución de 1917, en La Estancia, y desemboca en el embalse que se ubica en la localidad de La Llave.

Refirió que el traslado de los habitantes de Nuevo San Germán se debe a que, al otro lado del dren, en la comunidad de San Javier se encuentran algunas instituciones educativas, negocios como tiendas de abarrotes y fruterías, además de que el camión del transporte público pasa por este sitio.

“Diario tenemos que cruzar al otro lado, principalmente porque el transporte público pasa ahí, no entra hasta acá. Entonces, pues, todos los días pasan por ese camino estudiantes, trabajadores, mujeres, niños. Ahorita, el agua no representa ningún problema porque está en niveles bajos, pero la verdad es que la lámina por la que pasamos ya está muy vieja y si hay un riego”, comentó.

Explicó que hace algunos años colocaron una capa de cemento a la lámina de metal que sirve como puente, esto con el fin de reforzarla, ya que presentaba algunos daños. Asimismo, recordó que en 2021 los niveles del agua crecieron y taparon este paso, lo que obligó a que las personas de Nuevo San Germán caminaran hasta otro puente que se encuentra a un kilómetro de distancia.

Por su parte, María (como pidió ser identificada) afirmó que se han hecho gestiones ante los gobiernos Municipal y Estatal para solicitar la construcción de un puente en esta zona. Dijo que hasta la fecha no ha habido respuesta por parte de ninguna de las instancias a las que se ha acudido. Coincidió en que la colocación de una infraestructura para conectar a ambas localidades es necesaria y urgente.

“Sabemos que se han hecho las solicitudes, pero hasta ahora no tenemos nada. Llevamos años pidiendo el puente y, pues, nunca no nos han hecho caso. Esperamos que en este año que viene sí atiendan nuestras peticiones porque realmente es algo necesario. Ya no podemos pasar por ese caminito que tenemos. Aunque ya todos nos acostumbramos, estamos expuestos a que ocurra un accidente”, dijo.