Pedirán el certificado Covid-19 a paisanos

El presidente de Migrantes Unidos en Caravana A.C., Juan Fernando Rocha Mier, dio a conocer advirtió que paisanos que deseen participar en la 14 Caravana Migrante de invierno y no cuenten con el certificado de vacunación contra Covid-19, serán excluidos, toda vez que se buscará en esta movilidad de vehículos y personas privilegiar la salud de los participantes.

Precisó que, para ello, todos los paisanos que participen en Caravana Migrante lo realizarán de manera digital, aspecto que permitirá filtros para quien no cuente con el certificado de vacunación contra el virus, ya que de inicio se solicitará un código del certificado y en caso de no contar con este mismo, no podrá continuar con el registro.

“Los que participen en la Caravana Migrante tendrán que traer su certificado de vacunación, esto si bien, las autoridades mexicanas no lo están pidiendo, nosotros si lo estamos pidiendo para poder proteger a ellos y a las personas que vengan a visitar para que no tengamos ningún problema, además del permiso de importación de su vehículo o legalización”.

Foto: Cortesía | Migrantes Unidos en Caravana A.C.

El registro de participantes aumenta conforme avanzan los días, actualmente se tienen 170 vehículos registrados en la Caravana Migrante, de ellos, dos de San Juan del Río, los cuales prevé salir de Laredo Energy, Arena Texas, ciudad de Laredo, Texas, lugar del cual partirán el ocho de diciembre a las 5:00 am., por lo que se espera contar con buena participación con los requisitos solicitados en esta ocasión ante la pandemia por Covid-19 que prevalece.

Finalmente comentó que quienes pretendan conocer de los requisitos para participan pueden llamar al call center, 1646-918-5230 de 9:00 a 18:00 horas, a fin de recibir asesoría al respecto y retornar de forma segura y ordenada.