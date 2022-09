Pedro y los lobos | El aliento que da Kuri…

Sin decir una sola palabra, Mauricio Kuri González recibió la ovación más larga y emotiva de un primer informe que duró 36 minutos.

Subió al pódium, había entrado acompañado de toda su familia. Del Jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; del oficial mayor, Mario Ramírez Retolaza. De la Coordinadora de Comunicación, Ginette Amieva, y de “Chepe” Josúe Guerrero, su particular. Todos los demás secretarios estaban (ya sentados) en un rinconcito. En su lugar.

Ya frente al micrófono y al público, levantó la mirada, sonrió, y se le vino encima la esperanza; el aliento de ciudadanos que buscan un líder opositor.

Qué primero no hay (o no había) y que, segundo, aglutine a todos en una gran alianza ciudadana, que no esté secuestrada por los intereses personales de los líderes partidistas.

El sorpresivo video del viernes, donde abre las puertas por una gran alianza, le reventó en su primer informe, con más de dos minutos de aplausos.

Es su target, dirán los críticos, pero Kuri y su propuesta de construir una oposición digna, que no sea representada por lo impresentable de la política, le caló fuerte y fue esperanzador, para esa clase media, que asegura defiende, respeta y alienta.

A Kuri, le sorprendió ese aplauso inesperado. Antes de iniciar, dijo, que se iría feliz a casa.

Entre las sillas, empresarios, académicos, lideres sociales y ciudadanos aplaudían espontáneamente por un aliento, que se encontraron de frente, y en casa.

Marko Cortés, el líder del PAN, lo puede haber propuesto, eso es política.

El sábado la concurrencia, esa sociedad urgida de liderazgos ciudadanos, lo hizo.

La pregunta crítica -por todos lados- es: ¿Mauricio Kuri se va? ¡No puede dejar Querétaro! ¿Le alcanza para superar las encuestas? ¡Que se espere, y encuentre una 4T más desgastada!

Y la respuesta es: ¡Hay que estar! La aspiración de sociedad y Mauricio es absolutamente legitima.

A Kuri, en su informe, se le quebró la voz y le corrió una lágrima, cuando recordó un gran consejo de su madre, Sabina González:

‘Siempre hijo: Al toro por los cuernos’.

@pedropablotr