Pedro y los Lobos | Feminicidio e impunidad

La impunidad, ausencia de protocolos, politicas públicas y presupuesto perfilan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para ser uno de los más violentos y omisos hacía el género femenino.

“No se está haciendo un programa real para atender la violencia contra las mujeres. (El gobierno) dice: Vamos muy bien. No se puede tener una actitud triunfalista cuando la realidad está siendo extremadamente dura. No hay voluntad, no hay entendimiento del problema” afirma Elena Azaola, integrante del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México.

Las cifras oficiales son demoledoras. Las mujeres viven, practicamente indefensas en México.

En los 43 meses de esta administración, ya suman 13 mil 511 feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres.

El promedio diario de muertes violentas de mujeres pasó de 9.4 a 12.2.

El 2021 se ubicó como el año más violento para las mujeres. Además de los feminicidios, en el país 2 mil 746 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso.

Ese mismo año se reportaron 233 mil 978 incidentes de violencia familiar, la cifra más alta desde 2015.

Cuando se suman las víctimas de ambos delitos, el año anterior murieron violentamente 3 mil 750 mujeres, es decir en promedio 10 cada día. 28% más que en 2020.

De acuerdo con esas cifras, en promedio cada día del 2021 se cometieron 58 violaciones.

De enero a septiembre de 2022, ya se registraron 711 feminicidios.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios para mujeres violentadas, considera que cada hora 30 mujeres sufren violencia familiar.

De acuerdo al Inegi, 66% de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia (de cualquier tipo) a lo largo de su vida.

El gobierno de Andrés Manuel no sólo minimiza las cifras e ironiza sobre los movimientos en defensa de las mujeres, sino que tampoco incorporó una política de género en el Plan Nacional de Desarrollo, por ello, no existe un presupuesto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Ivonne Olvera, profesora en la Facultad de Derecho en la UNAM, resume con claridad el problema:

“El mensaje es de impunidad. Como no pasa nada si le quitas la vida a una mujer, el mensaje es 'síganlo haciendo'. No importa que haya testigos, que sea en un parque, en un restaurante con arma de fuego, no importa que estén quemándolas vivas. La autoridad no quiere reconocer el problema de la violencia que hay contra las mujeres”.

A la autoridad le cuesta trabajo tipificar la violencia contra las mujeres, y pierde de vista (irresponsablemente) que es la antesala de la violencia feminicida.

Ser mujer en México, es vivir en constante peligro. Indefensas.





@PedroPabloTR