Pedro y los lobos | ¡La requisa!

El fracaso de RedQ y Qrobús se resume (íntegro) en la incapacidad absoluta para contestar las quejas de los usuarios.

Juan, Pedro o María reclamaban la falta de frecuencia, el mal estado de los camiones, la inoperancia de las rutas y el maltrato de los choferes. Y siempre les respondían:

“Gracias por tu reporte, con la información que nos compartes daremos aviso al Departamento de Supervisión Vial” y nunca pasó nada. Nunca se solucionó nada. Cientos de respuestas torpes, por 12 años: de José Eduardo Calzada Rovirosa a Francisco Domínguez Servién, la inoperancia del transporte fue evidente.

En 2011 Pepe Calzada tomó la decisión de entrarle a ordenar el transporte y los transportistas y subirse a ese camión viejo, inoperante, lleno de mañas y de mañosos.

Creó RedQ, unió a los 11 concesionarios (que eran dueños absolutos de calles, horarios, tarifas y rutas) en un fideicomiso, le luchó pero terminó atropellado. No pudo.

Llegó Pancho Domínguez a Palacio, presumiendo (desde la campaña) que tenía una solución mágica, nombró a su inexperto amigo Alejandro López Franco encargado del transporte. Creó Qrobús y terminó concesionando el transporte a la empresa guanajuatense Móvil-Qrobús, que terminó parándole el transporte, presionando por mejores tarifas.

Domínguez sumó otros 6 años de transporte público fallido. Tampoco pudo.

Hoy Mauricio Kuri está al volante de ese camión destartalado. Más de la mitad de los usuarios votaron por él.

La tolerancia oficial a una empresa incumplida, desatenta y sumamente soberbia, se acabó: ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué nunca aparecen públicamente?

Todos saben que volverán a incumplir el último plazo dado para que mejoren. Les quedan 20 días, para que se ejecute el milagro.

No lo harán, no les interesa, porque sencillamente no les es negocio.

No es un asunto de camiones nuevos, esa visión es corta. Es un asunto de una estrategia integral, que los empresarios que trajo Domínguez no tienen, ni intentan tener.

Quitarles la concesión, la requisa, no es una de las soluciones. Para el legado de Kuri es la más retadora, pero es la única.





