Peluquerías enfrentan crisis por pandemia

La situación laboral entre el sector de la peluquería y barbería de San Juan del Río es criticó, derivado de las medidas de seguridad sanitaria por el Covid-19 que fueron implementadas entre estos negocios con giro no esencial, indicó el pionero de la actividad en el municipio, Miguel Morales Carrillo.

Mencionó que la mayoría acataron la indicación de mantener cerrado el establecimiento hasta nuevo aviso por la situación de la pandemia por el Covid-19, esto para reducir los riesgos de contagio del virus, sin embargo, en grave crisis se encuentran los negocios de este tipo por la falta de ingresos económicos y gastos corrientes, entre ellos, rentas, trabajadores y servicios básicos.

Local

Consideró que este tipo de establecimientos puede empezar a trabajar con las medidas de seguridad sanitaria adecuadas para evitar que el sector se vea más afectado, ya que en las últimas semanas la falta de labores ha provocado pérdidas entre el sector.

“Tenemos cerrado porque así nos pidieron las autoridades, hemos tenido que pagar renta, servicios básicos, trabajadores y no hay trabajo, no se puede soportar la actividad así, os gastos siguen y nosotros no estamos trabajando, aquí lo importante es que nos dejen trabajar para continuar teniendo un ingreso”.

Por lo anterior, pidió el apoyo de las autoridades para autorizar la labor de las peluquerías y barberías a fin de obtener un ingreso mediante dicha labor, ya que cerrados como actualmente se encuentran los establecimientos, está provocando una grave crisis económica entre los profesionales de este ramo.