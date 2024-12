Pendiente pago de apoyo a campesinos de Pedro Escobedo

Campesinos del municipio de Pedro Escobedo no han recibido el apoyo del programa federal “Producción para el Bienestar”, situación que ha generado molestia entre los productores de este sitio, por lo cual se les ha solicitado paciencia y explicando los motivos del retraso, señaló el enlace de Servidoras de la Nación en dicha demarcación, María Guadalupe Ferrusca Cabello.

Explicó que a la fecha no se han entregado los pagos correspondientes a los beneficiarios del esquema “Producción para el Bienestar” de este 2024, debido a que los recursos no se han dispersado desde el Gobierno Federal. Detalló que son al menos cuatro estados en todo el país los que no han recibido los fondos de este programa.

Mencionó que este retraso ha causado inconformidad entre los productores escobedenses, de manera que personal que labora dentro de los Centros Integradores del Bienestar que hay en el municipio han orientado a los campesinos sobre este tema.

“Apoyamos en lo que anteriormente se le conocía como Procampo y hoy es Producción para el Bienestar. Ahí los estamos asesorando porque fuimos desafortunados en que ahorita son cuatro estados a los que no les ha caído su depósito de 2024. Esto es a nivel nacional. En cuatro estados se quedó que después de las elecciones se iba a hacer el depósito, pero ha estado pendiente”, comentó.

Refirió que en algunas ocasiones se genera confusión entre los productores sobre el pago de este programa, de manera que las personas que atienden en los Centros Integradores del Bienestar explican y asesoran a cada uno de los campesinos, a fin de evitar la desinformación. Recordó que dos de estos espacios se ubican en la cabecera municipal y uno en la comunidad de La Lira.

Precisó que el horario de atención de los Centros Integradores ubicados en los Bancos del Bienestar es de 9:00 a 16:30 horas; mientras que en el instalado en la Casa Ejidal, se brinda orientación a las personas de 9:00 a 15:00 horas.

“Hemos ido y les hemos informado sobre la situación, pero no faltaron las personas que siguen teniendo dudas. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo es orientarlos, porque ese programa no se ha entregado a los productores. Estamos trabajando en el Centro Integrador para asesorar no solo a los campesinos, sino a todas las personas que son beneficiarias de los demás programas”, dijo.

La semana pasada, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exhortaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a con la entrega de los apoyos pendientes del programa Producción para el Bienestar del 2024. Señalaron que en Querétaro se han afectado a 23 mil productores, a quienes se les debe alrededor de 90 millones de pesos.