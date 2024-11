Pérdidas millonarias para transportistas por 3 días de bloqueo en la 57

El choque entre 2 tractocamiones, que provocó que uno de ellos derramara diésel, mantuvo paralizada la circulación en la autopista México-Querétaro, la ruta de transporte más importante del país, durante casi 3 días. Cientos de tráileres quedaron varados más de 20 horas en filas que alcanzaron hasta 40 kilómetros.

El accidente, ocurrido en el kilómetro 95 de la autopista 57, tramo de Tepeji del Río y la autopista Arco Norte, el miércoles a las 15:00 horas, ocasionó el cierre total de la circulación en dirección a Querétaro y parcial en dirección a la Ciudad de México, por las labores de asistencia.

Pero sus afectaciones se presentaron también en el Circuito Exterior Mexiquense, las autopistas Chamapa-Lechería, Tlalnepantla-Cuautitlán, Cuautitlán a Huehuetoca y Tepotzotlán-Teoloyucan, así como avenida José López Portillo, Periférico Norte y Jesús Reyes Heroles. Además de retrasos en el servicio de la línea 2 del Mexibús a la altura de La Quebrada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Además de pérdidas millonarias, aún no cuantificables, para los transportistas en penalizaciones, retraso en entregas y pérdida de alimentos perecederos.

El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, señaló que un ejemplo claro de los problemas causados con el cierre carretero que superó las 20 horas, es que uno de sus socios, el cual llevaba una maquinaria al estado de Hidalgo y que sería utilizada en instalaciones eléctricas, no cumplió con los periodos de entrega y su penalización asciende a poco más de un millón de pesos, mismo que deberán absorber para evitar mayores afectaciones.

“Un cliente que tenía contrato con Comisión Federal se vio afectado, nosotros le ayudamos con algunas máquinas de aquí de San Juan, eran grúas que venían de la Ciudad de México, iban a trabajar en el estado de Hidalgo, ya no llegaron a tiempo y les retrasó y tiene multas millonarias, es mucho dinero porque las grúas se retrasaron, si llegaron pero no llegaron en el tiempo que se había contratado, es una multa por no cumplir con los tiempos y acuerdos, en este caso, mi cliente tenía que llevar las máquinas que cambiarían cables de alta tensión, son las torres grandes y pues como es con maquinaria especial y se programa la desconexión de energía, pues son tiempos que se tienen establecidos”.

Señaló que otro de los socios de esta organización, tuvo pérdidas económicas, sin embargo, en esta ocasión no fueron tan grandes, toda vez que la carga era de desecho de papel, por lo que las pérdidas solo ascendieron a seis mil pesos por el combustible que gastó la unidad varada y algunos viáticos para el operador.

De igual modo el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C., (Conatram), en el estado de Querétaro, Jesús Miguel Méndez Ramírez, refirió que, como los demás accidentes carreteros que ocurren en la autopista federal, dejan graves daños económicos, pues las cargas generan perjuicios monetarios arriba de un millón de pesos, ya que existen productos perecederos, abarrotes, así como materias primas que se llevan a las empresas y que no pueden permanecer tanto tiempo sin otros procesos, como el de refrigeración.

“Estar varado por un accidente como este de Tepeji del Río, son muchos problemas, la pérdida de tiempo, la inseguridad, al momento en que está parado un camión en las carreteras es presa fácil por la delincuencia, eso ya se volvió un cáncer a nivel nacional, el tercer punto, pues las pérdidas millonarias porque las cargas, llevan cita y no cumple el transportista con las citas, porque hubo un accidente y ya no los dejaron pasar, esos son los temas principales que se dan como este accidente”.

Ambos líderes del gremio coincidieron que hasta el momento no se puede cuantificar el nivel de pérdida que ha generado este cierre carretero, toda vez que la información se encuentra en recopilación, por lo que se espera conocer más adelante el monto del perjuicio económico que propinó a los camioneros.

Cabe resaltar que el accidente además pegó a los ciudadanos que buscaban llegar a compromisos establecidos, ejemplo de ello fue el periodista queretano Adán Olvera que perdió un vuelo que lo llevaría de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, a una convención de la agencia Quadratín, al quedar atrapado por varias horas en la larga fila de vehículos que se formó por el accidente y que también provocó el cierre parcial de la carretera en dirección a la capital del país, cuando se dirigía de Querétaro al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.