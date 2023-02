Peregrinaciones sanjuanenses cancelan viajes a Zacatecas

El turismo religioso de San Juan del Río canceló visitas al estado de Zacatecas tras la ola de violencia registrada en aquel lugar, por tal motivo las peregrinaciones que durante el primer cuatrimestre del año acuden a ese lugar, optaron por esperar a que pase un tiempo.

Así lo dio a conocer el delegado de Turismo de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Gerardo Gutiérrez Luna, quien aseguró que el temor de vivir un hecho delictivo, generó que los fieles católicos que tradicionalmente acuden a este tipo de sitios religiosos del estado zacatecano, hayan optado por cancelar sus viajes, pues hasta el momento van cerca de cuatro servicios rescindidos.

“Afortunadamente no le ha tocado a ningún compañero de nosotros ese tipo de incidentes de violencia, pero si ya tenemos clientes que ahorita empezando el mes de marzo salen, hay una peregrinación grande de Tlacote el Bajo y tengo entendido todavía no lo cancelan, pero si ha habido cancelaciones de servicios para Fresnillo, el recorrido del Santo Niño de Atocha, el Niño de las Palomitas y ya ahorita muchos ya no llegan hasta allá, solo van a Cristo Roto, San Juan de los Lagos pero ya para Fresnillo ya no van”.

Aseguró que el transporte de turismo se ha visto afectado en los últimos años tras la inseguridad y violencia que se vive en varios estados del país, por ello, los transportistas han optado facilitar advertir a los viajantes de las condiciones en que se encuentra cada estado, con la finalidad de evitar cancelaciones de último momento y mayores pérdidas para ellos.

Dijo que en los primeros meses del año es común que haya movilidad de turismo religioso, atribuible al inicio de la Cuaresma, por lo que se espera una mejora en la seguridad de todo el país para que los viajantes puedan realizar sus visitas a los sitios de mayor elección.

“Lo que es marzo y abril hay peregrinaciones para Plateros, pero con esta inseguridad y quema de vehículos, la gente no quiere salir, nos han cancelado servicios y estamos a la espera de que se reanuden los servicios con normalidad”.