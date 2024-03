Peregrinos listos para ir a Soriano

Fieles católicos del municipio de San Juan del Río se preparan para participar en la tradicional peregrinación a pie a Soriano, lugar en donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores.

La Fiesta Grande como la llaman los creyentes se realizará el viernes 22 de marzo, por lo que para ello, se han comenzado a organizar los grupos que estarán partiendo del municipio sanjuanense, mismos que se concentran en distintos puntos, uno de ellos, en el centro de la ciudad para comenzar con su caminata en dirección al Barrio del Espíritu Santo, Nuevo San Isidro y de ahí partir rumbo a La Valla.

Algunos de los devotos que cada año participan es el señor Pedro Rivera Martínez, quien por 43 años ha realizado esa caminata partiendo de Nuevo San Isidro, por lo que detalló que de ahí la gran mayoría llega hasta La Valla para poder ingresar a la comunidad de La Fuente, Tequisquiapan, hasta llegar a la zona de Ajuchitlán en el municipio de Colón y posteriormente Soriano para dar gracias a la Virgen por los favores que han recibido.

El peregrino dijo que esta caminata se realiza el viernes previo a la Semana Santa, por lo que desde el próximo lunes 18 de marzo se comenzarán a presentar más llegada de peregrinaciones, ya que hasta este lugar acuden de varios puntos del estado de Querétaro y de Guanajuato.

“La caminata de cada quien depende yo creo del fervor con que vaya, porque yo en todo el tiempo que he caminado, por ejemplo he escuchado de gente que dice que se le hace súper pesada y hay hasta historias de que las brujas los pierden, pero a mí no me ha tocado eso, hay quienes dicen que es corto el camino, porque llegando a Soriano encuentran la paz y algo inexplicable que les da la fortaleza de volverlo a realizar”.

Agregó que la duración del trayecto es diferente, ya que hay quienes realizan descansos durante el camino, pero regularmente dura 10 u 11 horas aproximadamente, por eso muchas personas participantes optan por irse por la tarde para llegar por la mañana a Soriano y estar presentes en el recinto de la Virgen de los Dolores.

Por la proximidad de la Fiesta Grande, la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, se realizaron diferentes preparativos para recibir a las agrupaciones de peregrinos que estarán llegando estos días, ya que a este lugar han comenzado a hacerse presentes desde el sábado 2 de marzo, pues hasta este sitio llegan a caballo, autobuses, a pie y en varios casos, las agrupaciones de ciclistas que todos los años buscan participar en estos eventos por la Semana Santa.

La Básica preparó un programa que se desarrollará en estas fechas, el cual está integrado por una misa que será oficiada por el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza el próximo 22 de marzo a las 12 del día, no obstante, el tradicional viacrucis por las calles de este lugar y la procesión del Silencio por la tarde.