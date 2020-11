Permanece combate a cadenas de contagio

La Vocería Organizacional del estado de Querétaro, en su emisión de este viernes, informó que permanecerá el programa de muestreo para cortar las cadenas de contagio de Covid-19, y para evitar la propagación del virus entre la población, sobre todo en los grupos más vulnerables.

Rafael López González, vocero organizacional recordó que en la entidad se han aplicado más de 16 mil pruebas a personas asintomáticas, de las cuales 3 mil 204 han resultado como positivos.

Local Detecta Seseq 3 mil 204 casos asintomáticos en Querétaro

Estableció que quienes sostienen la creencia de que, al no presentar síntomas, no son susceptibles de propagar la enfermedad, evitando someterse a la prueba, al subrayar que si estos casos no hubieran sido detectados oportunamente, el incremento de la enfermedad en el estado hubiera sido exponencial.

Precisó que a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Querétaro se han realizado 42 mil 264, con las que se han detectado 15 mil 530 casos positivos en lo que va de la contingencia.

Agregó que, mediante la estrategia de ir en busca del virus, puesta en marcha por el gobierno del estado, se contribuye a cortar cadenas de contagio, por lo que invitó a las personas que presentan síntomas, o que han tenido contacto cercano con algún caso positivo, a que le “abran la puerta a las pruebas”, llamando a la línea de atención Covid-19, al teléfono 442 101 52 05.

López González expresó que los profesionales de la salud determinarán si quien llama es candidato a la prueba y le proporcionarán instrucciones específicas al respecto, sobre todo en cuanto a las medidas de prevención.