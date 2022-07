Permiso COVID: Paso a paso para obtener desde casa esta incapacidad

Sigues estos sencillos pasos si eres persona trabajadora registrada ante el IMSS y crees tener síntomas causados por COVID, para obtener tu permiso COVID-19 V 4.0:

Ingresa al link https://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso Captura tu NSS, CURP y captcha. Contesta los cuestionarios y la información que se te solicita. Carga los documentos requeridos. Si cuentas con una prueba de Detección cualitativa de COVID-19 con resultado positivo, cárgalo. Registrar los datos personales de correo electrónico, cuenta CLABE a 18 posiciones, teléfono y dirección para la emisión del permiso. Marca la casilla del Manifiesto de veracidad. Presiona el botón Solicitar Permiso.

Recibirás en tu correo electrónico la incapacidad laboral por cinco días naturales, misma que deberás hacer llegar a tu centro de trabajo.

El IMSS comparte que debes de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Respecto a los documentos a adjuntar:

Deberás adjuntar los siguientes documentos para obtener el Permiso COVID-19:

Identificación oficial vigente: credencial para votar expedida por el INE o IFE, o pasaporte expedido por la SRE. Deberás cargar la imagen completa del documento por ambos lados y legible. En caso de ser asegurado extranjero, deberás identificarte con tu pasaporte vigente acompañado de cualquiera de los siguientes documentos vigentes:

Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residencia temporal con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residente temporal estudiante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Visa de residencia permanente.

Prueba positiva, en caso de que la tengas. La fecha de expedición e inicio del Permiso corresponde al momento de la solicitud en el servicio digital.

No olvides cargar y verificar que los documentos cumplan con los requisitos, si no es así o falta uno de ellos tu solicitud no será procedente.

Respecto a la CLABE:

Es necesario registrar la cuenta CLABE a nombre del solicitante, ya que es la manera en que se te deposita el pago correspondiente al Permiso COVID-19 V 4.0. Pero si ya tienes una cuenta CLABE registrada para el pago de subsidios, se direccionará el pago a dicha cuenta; si ya no está vigente, deberás modificarla en la ventanilla de prestaciones económicas / servicios digitales, antes de hacer la solicitud del permiso, ya que el sistema toma la que fue previamente registrada.

Respecto al pago:

El pago es por 60% del salario registrado a partir del cuarto día, como cualquier incapacidad general.

Respecto a la Permiso COVID-19 versión 4.0:

Una vez tramitado, no se puede cancelar.

El permiso se otorga hasta acumular 5 días de incapacidad, si al término de estos continuas con sintomatología deberás acudir a tu clínica u hospital más cercano para recibir atención y valoración médica presencial.

Envía el Permiso COVID-19 versión 4.0 a tu centro de trabajo para justificar tu ausencia.

La fecha de expedición e inicio del Permiso es al momento de la solicitud.