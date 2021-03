Perros callejeros invaden Santa Rosa

Importante cantidad de perros se encuentran en la vía pública de Santa Rosa Xajay, generando conflictos entre vecinos, ya que tan solo en el mes de febrero fueron agredidos dos menores de edad en la vía pública, aunado a que es constante el problema de salubridad, debido a la gran cantidad de heces fecales aseguró el subdelegado Rafael Hernández Mejía.

Mencionó que de manera reiterada se han hecho llamados a propietarios, tanto en reuniones de la comunidad e incluso mediante perifoneo, para que no se desentiendan de sus mascotas y evitar con ello que se generen más problemas de los que actualmente existen.

El subdelegado aseguró que gran parte de las pláticas radica en hacer conciencia entre propietarios para que las mascotas se encuentren al interior de los hogares ya que prácticamente viven en la vía pública.

Reconoció que a pesar de que se observa gran cantidad de caninos en las calles, a la fecha no se han reportado otros conflictos como el ataque a ganado, lo cual también es un riesgo latente, aspecto por el que reiteró que se debe trabajar en conjunto antes de que el problema se agrave.

“Las personas los dejan en la calle y luego los perros se cruzan y ahí se ven las crías corriendo por todas partes sin que nadie se haga responsable y eso va a irse incrementando mientras no haya interés de las personas por tener responsabilidad de esos animalitos” aseveró

Ante la situación aseveró que se buscará el apoyo del área de Control Animal, para buscar mecanismos de concientización para los propietarios, de lo contrario sería prudente que se iniciará el retiro de los perros de la vía pública a fin de generar un control.

Destacó que esta situación genera riesgos, principalmente entre niños y adultos mayores, ya que reiteradamente se observan perros agresivos que, si bien solo en algunas ocasiones han atacado, no se debe dejar pasar el tiempo hasta esperar que exista un hecho que lamentar.

Por último, manifestó que las personas en la comunidad aún no han tomado la determinación de aplicar sanciones a propietarios, no se descarta, ya que es urgente generar soluciones preventivas, por lo que reiteró el llamado a los dueños de mascotas a que se hagan responsables o bien se abstengan de tener perros si no van a tener la posibilidad de cuidarlos de manera responsable.