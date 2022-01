Persiste mal olor en centro de Amealco

Locatarios y artesanos del municipio de Amealco de Bonfil dieron a conocer que los desagradables olores emanados de las alcantarillas en la zona centro, es decir del jardín principal, persisten y se encuentran preocupados porque esta situación ha inhibido al turismo en gran medida en los últimos días.

Recordaron que hace algunas semanas se hizo el reporte a las autoridades y en efecto, acudió el personal de Servicios Municipales, sin embargo, días después se volvió a sentir este olor que se propaga por la zona de los bancos y se conduce hacia los carros artesanales y restaurantes del perímetro.

Dijeron que cuando la temperatura sube los olores proliferan generando un intenso dolor de cabeza para quienes tienen que estar ahí prestando sus servicios, sobre todo para el caso de los artesanos que se ubican en los carritos de muñecas y los alfareros.

“Es importante el turismo para el municipio, pero también para nosotros a veces del olor tan fuerte no se quiere ni quieren ni acercar la gente a ver lo que vendemos, no se diga cuando las personas quieren ir al banco, salen con nauseas del mal olor, no sabemos por qué dejaron sin reparar bien las alcantarillas”.