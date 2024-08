Persisten altos índices de impunidad

De acuerdo a la organización México Evalúa, el índice de impunidad en el país es del 92 por ciento, de ahí el interés de reformar el sistema del Poder Judicial a propuesta hecha por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Teniendo como escenario el jardín de La Familia para presentar a la ciudadanía dicha iniciativa de reforma, el ponente del diálogo nacional para la reforma al Poder Judicial, Santiago Nieto Castillo, detalló que con ello se busca garantizar que haya un sistema judicial sin estar manipulado por grupos políticos, como aseguró que actualmente sucede.

Local

“Según datos de México Evalúa, no le estoy diciendo yo, no lo está diciendo la 4T, es más es una organización no cercana a la 4T, que señala que estamos en un 92 por ciento de impunidad, y dónde se encuentra el problema de la impunidad, básicamente en una visión, que tiene el propio Poder Judicial por supuesto que el Poder Judicial es un poder contra mayoritario está hecho para poder detener al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y a los órganos autónomos, sin embargo, lo que no puede darse es que sea el Poder Judicial se convierta en la oposición, la oposición se da en los gobernadores de oposición, se da en los legisladores de oposición, se da en los partidos de oposición, pero no puede ser el Poder Judicial”.

Por lo anterior, aseguró que es necesario que la población conozca acerca del objetivo que tiene esta reforma, pues dijo que se busca contar con un mejor sistema el cual reduzca justamente los índices de impunidad que actualmente existen.

“Que pasa con nuestro Poder Judicial nuestro Poder Judicial se encuentra en un espacio donde una élite política no asume que puede existir un tipo de control, hoy en día los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen un esquema de responsabilidad administrativa, el Consejo de la Judicatura no puede llevar un procedimiento en contra de ellos, son irresponsables desde la propia visión constitucional, la evaluación nacional de riesgo elaborada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador habla de que las tres grandes amenazas son la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos”.

Por su parte la senadora electa por Morena, Beatriz Robles Gutiérrez, dio a conocer que es necesario que la ciudadanía confié en dicha reforma al sistema judicial, toda vez que se busca regresar la confianza a la población, de tal manera que sea un poder judicial cercano al pueblo y sin privilegios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Se hizo una encuesta en el Inegi en el 2023 y el 39.1 por ciento de la población piensa que tiene algo o mucha desconfianza en los jueces, pero el 66 por ciento de la población piensa que los jueces son corruptos, mientras que el 82 por ciento de la población piensa que tenemos un acceso injusto a la justicia, mientras que el 73 por ciento opina que no todas las personas son iguales ante la ley”.