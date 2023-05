Pescadores abandonan actividad

Productores acuícolas de la presa Constitución de 1917, han comenzado a abandonar la actividad dado que la crítica situación que hoy guarda este cuerpo de agua ubicado en la comunidad de La Estancia.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario de la agrupación Río Los Sabinos S.C de R.L., José Fernando Gudiño Bautista, quien aseguró que 10 de las 14 familias que dependen de dicha actividad económica se han visto gravemente afectadas, es por ello que varios de los integrantes de este sector han comenzado a emplearse en la albañilería y otros más, emigrando a Estados Unidos.

“Ya son muy pocos los pescadores que siguen en la actividad, ya la mayoría está trabajando en otras partes o están buscando más trabajos, se han ido a la albañilería, otros han decidido irse a Estados Unidos, solo cuatro están pescando, teníamos unas seis palapas pequeñas, este año ya no se puso ni una, ni hubo pesca para poder habilitar, el material está guardado, no se pudo poner porque, pues no hay agua en la presa, eran palapas móviles”.

El dirigente aseguró que hace unos meses se estuvo extrayendo cerca de 750 kilogramos mensuales del producto, cantidad considerable dado que no solo era esta agrupación sino otra más que realiza actividad acuícola en la misma presa.

“Todavía en los últimos meses cuando la presa tenía agua, se estuvieron sacando cerca de 25 kilogramos de pescado, ya ahorita no hay, si hay producto, pero no es de buen tamaño, no hay lo suficiente como para continuar en la actividad, por eso es que estamos pidiendo el apoyo del gobierno para que nos ayuden a pasar estos meses”.

El productor confió en que los próximos meses haya un mejor nivel de almacenamiento de agua, pues consideró que con ello, se pueden gestionar apoyos de crías para que con ello se reactive la actividad, de lo contrario, aseguró que por lo menos en esta agrupación, dejarán la actividad.

Finalmente, mencionó que estos últimos meses no han sido nada fáciles para los productores acuícolas, ya que de esta actividad dependen varias familias, por ello, es que han decidido buscar otro tipo de opciones laborales.