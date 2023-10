Pese a denuncia, Néstor Domínguez buscará candidatura

El exdiputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro, Néstor Domínguez Luna, afirmó que buscará participar en las elecciones de 2024, a pesar de que la regidora morenista en San Juan del Río, Rosa María Ríos García, interpusiera una denuncia en su contra por violencia política de género.

El ex legislador local aseguró que dicho procedimiento sigue en juicio y que de él se han derivado algunas sentencias. Peso a ello, sostuvo que esto no le impediría ser candidato a algún cargo de elección popular, toda vez que las sanciones que ha recibido han sido de carácter administrativo y no por un delito notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro.

“La Ley Electoral del Estado de Querétaro, cuando habla de los requisitos para ser candidato, dice que no debes de haber sido sancionado por delito de violencia política de género. En este caso, yo fui sancionado administrativamente, mi caso empezó en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Nunca se le dio vista a la fiscalía”, comentó.

Reiteró que en ninguna de las sentencias emitidas por el caso se ha dictaminado su inhabilitación para poder tener un cargo público. Recordó que la primera sanción vino de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, la cual dictaba pagar una multa y ofrecer una disculpa pública a Rosa María Ríos García.

Fue el 6 de julio cuando a través de sus redes sociales, Domínguez Luna ofreció una disculpa a la regidora morenista. En el texto que colocó en su perfil de Facebook escribió que esta acción se daba porque la Sala Regional de Monterrey “resolvió declararme como responsable, al haberse acreditado que cometí violencia política contra la mujer en razón de género, en perjuicio de la persona denunciante”.

Manifestó que la última sentencia que se dictó estableció su inclusión dentro del Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Añadió el que aparezca su nombre en esta lista no le impide aspirar a ser candidato en los próximos comicios.

“Actualmente, todavía sigue en juicio ese tema. La última sentencia que salió me condenaron por tres meses estar en la lista de violencia política de género, en el estado, en el INE. Ya debo de estar ahí ahorita, seguramente estaré octubre, noviembre, diciembre. Si no pasa nada raro, pues ya (…). Estamos esperando a ver si una nueva impugnación que hay ahí por parte de la autora para que haya, se haga más grande la sanción”, concluyó.