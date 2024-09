Pese a lluvias, cosecha no se logró

A pesar de que ha sido un año con lluvias en el municipio de San Juan del Río, algunas cosechas no se lograron, especialmente el maíz que fue sembrado en las zonas de temporal de los ejidos durante la primera parte del año, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del de esta demarcación, Roberto Jiménez Salinas.

Refirió que en el inicio de la temporada de lluvias algunos productores sembraron el grano en sus parcelas, sin embargo, este no logró su desarrollo ya que hubo periodos amplios donde las precipitaciones no se hicieron presentes. Dijo que la planta que creció servirá como forraje, lo que garantiza alimento para el ganado que hay en distintas partes del municipio.

Local Campo sanjuanense se recupera tras las lluvias

“Los que lograron sembrar el temporal con las primeras lluvias, lamentablemente ese maíz no se pudo lograr porque hubo una ventana importante donde no llovió, y en la zona de temporal se requiere por lo menos de unas cuatro lluvias buenas, pero para forraje es bueno. Hay otro que está en jilote en este momento y ese tenemos esperanza de que se pueda lograr”, comentó en entrevista.

Manifestó que si bien la temporada de lluvias ha sido buena en este 2024, esto no revierte los daños producidos en el campo por la intensa sequía que se presentó en los último tres años. Señaló que las precipitaciones han servido para almacenar agua en bordos de las comunidades, con lo cual se garantiza abrevaderos para el ganado y líquido para el riego de punteo.

“Lamentablemente la sequía no se va a recuperar. Tuvimos cuatro años de intensa sequía, tres de ellos muy difíciles. Lo perdido en esa grave crisis no se va a recuperar nunca. Cualquiera que diga que ya con la lluvia ya se recuperó, eso no es verdad. Lo que sí es una realidad es que estamos almacenando agua que nos va a permitir un 2025 un poquito más tranquilo para las zonas ganaderos y para los riegos de punteo”, apuntó.

