Pide ayuda para no perder la vista

Ante la necesidad y el miedo a perder totalmente la vista, la señora María Guadalupe Martínez Peña, recurre a la población en general para solicitar apoyo económico, ya que requiere pagar una cirugía que no puede costear, debido a que está desempleada desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Explica que desde hace algún tiempo padece diabetes, enfermedad que está acabando con su vista, por lo que en marzo acudió al Instituto Mexicano de Oftalmología (IMO), donde le dijeron que requiere de una cirugía que tiene un costo de alrededor de 16 mil pesos, cantidad que no puede pagar, pues por su condición de vulnerabilidad tuvo que dejar de trabajar, además de no ver adecuadamente.

“Tengo casi medio año sin trabajar, no tengo ingresos y es por eso que estoy pidiendo apoyo. Si no hubiera estado la pandemia, habría conseguido alguien que me ayudara y me acompañara a llevar mi comida donde la vendía, pero por lo mismo que no podíamos andar tanta gente en la calle, tenía que andar yo solita, se me complicaba mucho a travesar las calles (…) Cuando de plano ya no alcanzaba a distinguir los coches a corta distancia, pues ya no me arriesgué y dejé de ir”.

Cuando le dijeron el costo de la cirugía, reconoció que no estaba en posibilidad de pagar, por lo que la primera reacción fue resignarse a que no sería posible, ya que al inicio le dieron una cifra superior, pero la volvieron a llamar del IMO y en la segunda visita le hicieron un descuento, situación que la animó a buscar apoyo.

En esta búsqueda, acudió a las oficinas de regidores a dejar un escrito para solicitar el apoyo, respondieron con una pequeña ayuda económica la regidora, Celia Guadalupe Rojas Flores y Antonio Juan Camacho Ramírez, pero aún hace falta, ya que debe considerar otros gastos además del pago de la cirugía, motivo por el que buscó a El Sol de San Juan para, a través de este medio, pedir la colaboración de la ciudadanía, la cual se puede comunicar al teléfono celular 427 277 3131, en caso que deseen apoyarla.