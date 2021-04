Pide Rosales cese a agresiones a mujeres en política

La candidata a la presidencia municipal de San Juan del Río, por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) Erika Rosales Moreno, criticó las agresiones de las que son objeto las mujeres que buscan ocupar la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía, y señaló que buscará una alianza con la mujer que resulte elegida para ocupar dicho espacio, para así exigir el respeto de los derechos político electorales de la mujer.

Aseveró que resulta lamentable que hoy en día, se ataque con tanto odio a las mujeres que están buscando la candidatura por la alcaldía, impulsadas por el partido Morena, pues señaló que como militantes de su partido, tienen todo el derecho de participar.

“Dentro de ese partido existen mujeres muy valiosas y por ello me uno al apoyo a la mujer que resulte, porque no está bien que se lance tanto odio a las mujeres que hoy contienden, entre mujeres no nos debemos atacar, además quiero decirle al IEEQ que no se deje manipular con las presiones, que respeten el tema de la paridad y que nosotras hagamos un frente común” señaló.

Dijo que ante el panorama actual, pretende impulsar un pacto con el resto de los contendientes, a fin de garantizar el cese a la violencia político electoral contra la mujer, y es que reiteró que la mujer aún enfrenta una gran cantidad de escenarios adversos, por lo que se busca poner piso parejo.

“Vamos a unirnos para establecer una agenda a los otros candidatos y ponerle freno a esta violencia y también quiero reiterar a todos los militantes de morena que estén inconformes con las decisiones arbitrarias de morena, que en RSP realmente es un partido incluyente, porque nosotros si somos una política de izquierda, no solo en el discurso” señaló.

Por último reiteró su exigencia por acabar con la violencia político electoral en contra de las mujeres, donde aún se evidencia un fuerte rechazo para que sean ellas las abanderadas de proyectos reales y de verdadera transformación.