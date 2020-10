Pide Vega Guerrero individualizar fallecimientos de Covid-19

El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, consideró que debido al nivel de avance de la pandemia de Covid-19, es necesario individualizar el número de fallecimientos por municipio e incluso por localidad, ya que se han identificado brotes de coronavirus en comunidades.

Dijo que esta solicitud la hizo a las autoridades de Salud en el estado, ya que diario ofrecen un reporte de defunciones provocadas por Covid-19 en todo Querétaro, pero se requiere contar con información de cada municipio y, si es posible, de cada comunidad.

Local Este viernes se registran 102 nuevos contagios de Covid-19 y 3 muertes

“Establecí que era importante que de acuerdo al nivel de avance de esta epidemia, hay más conciencia y creo que tenemos ya la capacidad de poder asumir cuál es la realidad del municipio, inclusive por localidad, porque aquí hemos tenido, por ejemplo, brotes que se dieron a conocer en comunidades bien focalizadas, tuvimos un brote en La Llave”.

Dijo que sería posible aplicar un trabajo más focalizado en la medida en que se puedan ir estableciendo zonas con información más puntual, como pasa en otros países, donde se tienen identificadas las ciudades donde se ha arraigado más el virus.

Local En San Juan van al alza defunciones por Covid-19

Agregó que las autoridades de Salud en el estado explicaron que evitan dar información individualizada sobre los decesos por municipio, con la intención de evitar agresiones al personal de salud

“Pedí que se individualice por municipio el número de fallecimientos, porque al darlo generalizado, no tenemos información. Ya me explicaron por qué no se hace individualizado, porque luego hay violencia contra el personal de salud”.