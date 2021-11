Piden a usuarios del transporte usar cubrebocas

Con el objetivo de tener mayor seguridad de salud pública, el director general del Instituto Queretano del Transporte (IQT), David Sánchez Padilla, llamó a los usuarios del servicio del transporte público, a utilizar el cubreboca, lavarse las manos y hacer uso del gel antibacterial que se tiene disponible en las unidades.

Este tipo de llamados, se derivan de la continuidad que se tiene en la emergencia sanitaria por Covid-19, situación que se busca contrarrestar con las medias respectivas en el servicio del transporte público, por ello, en San Juan del Río, aseguró que es necesario mantener un apego a los protocolos sanitarios tras los pronósticos del comportamiento que tendrá la pandemia, previo a concluir el 2021.

“Nosotros prendemos continuar con lo que teneos hasta hoy, no podemos aflojar, este es uno de los retos principales, no solamente para el tema del transporte sino como ciudadano y persona, nosotros pedimos a los usuarios, insistimos con el uso del cubrebocas a bordo de la unidad, es muy importante, las condiciones propias del transporte público sobre todo colectivo nos limitan mucho en lo que podemos hacer sobre todo en la sana distancia por la propia naturaleza del transporte, es solicitarle al usuario que no baje la guardia y use su cubrebocas”.

Aseguró que por parte del IQT frecuentemente se llevan a cabo revisiones de unidades de movilidad del servicio urbano, suburbano y taxi, a efecto de verificar que los protocolos sanitarios se mantengan activos para evitar riesgos a la salud pública, sin embargo, consideró necesaria la participación de los usuarios con el uso del cubrebocas y gel antibacterial.

Agregó que en la localidad se cuenta con un total de 845 taxis urbanos, 50 suburbanos, 37 híbridos, así como 19 mixtos, no obstante 444 unidades del servicio colectivo urbano y suburbano.