Piden adquirir juguetes adecuados a la edad de los niños para evitar percances

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Querétaro, pidió a los Reyes Magos adquirir juguetes adecuados y evitar accidentes con los menores durante estas fechas, periodo en el cual se adquieren artículos alusivos a la temporada.

La especialista del área de pediatría del Instituto, Carolina Rodríguez Esquivel, exhortó a los Reyes Magos evitar adquirir juguetes eléctricos, de piezas pequeñas o bien, con sustancias tóxicas, a fin de prevenir accidentes entre los menores.

La pediatra mencionó que entre los casos más comunes que se presentan en urgencias de Pediatría durante estas fechas son fracturas (comúnmente en edad escolar) y atragantamientos con piezas pequeñas de juguetes (en menores de cinco años).

“Sin duda, el Día de Reyes es una fecha que los niños esperan con emoción cada año, pero si no se tiene cuidado al momento de adquirir o manipular ciertos juguetes, estos pueden provocar accidentes”, citó.

Indicó que las recomendaciones que se deben tomar en cuenta al momento de adquirir los juguetes son que cuenten con garantía, instructivos de uso, sean apropiados para la edad de cada niño; que no utilicen pilas, no sean eléctricos, no contengan sustancias tóxicas, además de que, no contengan piezas pequeñas que puedan provocar asfixia.

Si los Reyes regalarán artículos como bicicletas, estos deben tener un equipo de protección, como casco, rodilleras y coderas, por lo anterior, finalmente exhortó a las familias a seguirse quedando en casa y disfrutar de los regalos que los Reyes traen a los niños en los hogares.