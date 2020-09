Piden apoyo para entierro de abuelitos

La directora del asilo La Casita de San José de los Ancianos, Ceferina Concepción Hernández, dijo que el actual gobierno de San Juan del Río dejó de proporcionar ayuda respecto a la condonación del pago de las contribuciones municipales para el entierro de los adultos mayores que fallecen en este asilo, agregó que en lo que va del año se ha registrado un deceso.

“Se le ha pedido al Ayuntamiento que nos apoye, pero ya no quieren apoyarnos (…) Cuando nos arrimamos para que nos apoyen en este tipo de gastos, nos quieren cobrar, la verdad es que la institución, al estar viviendo de caridad, pues no tenemos. La última vez tuve una discusión fuerte con un secretario de la Presidencia, que me decía que ‘no, que tenía que darle el 15 por ciento’, pero le dije que ‘de dónde, si no tenemos dinero’”.

Recordó que el último deceso ocurrió en los primeros meses del año, se trató de un adulto mayor en situación de abandono que llegó al asilo luego de ser canalizado por el Hospital General de San Juan del Río, sitio al que regresó por enfermedad y donde falleció.

“El Hospital lo canaliza a Fiscalía, voy y reclamo el cuerpo para que sea sepultado, porque el tiempo que estuvo aquí con nosotros, fue una persona muy noble, muy buena, se llamaba Jesús y la verdad es que sí me costó mucho trabajo -sepultarlo-, incluso le dije al secretario ‘No se preocupe, ahorita traigo el cuerpo y aquí se lo dejo, con su caja y ustedes lo entierran, porque no es posible que no me apoyen’”.

Aseguró que desde que fundó el asilo, hace 35 años, ha recibido apoyo de cada administración municipal con la condonación del pago para el entierro de los adultos mayores abandonados que fallecen en este albergue, pero el actual Gobierno dejó de hacerlo.

“Muchas administraciones, desde que fue fundado el asilo en 1985, desde entonces, la Presidencia ha hecho la caridad de apoyarme y ¿Por qué éstos no quieren? (…) Es con este señor Guillermo. Hubo una persona que hizo la caridad de pagar todos los servicios municipales, pero él no, no se vale”.