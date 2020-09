Piden apoyo para evitar venta de droga en parque

El parque recreativo que se encuentra en la tercera etapa del fraccionamiento Haciendas San Juan, es presuntamente utilizado como punto de venta de drogas, circunstancia que se ha reportado a las autoridades competentes, pero hasta el momento no hay solución definitiva al problema, comunicó la presidenta de colonos, Lucila Chávez Callejas.

“Tenemos un parque, está una cancha de básquetbol, ahí se reúnen los chamacos, es prácticamente un punto de venta de droga, eso ya lo hemos reportado, ya hemos ingresado oficios, pero la verdad no hemos tenido resultados (…) Tenemos acuse de recibido de los oficios que hemos ingresado”.

Precisó que hicieron la solicitud de colocar malla alrededor del parque, para abrirlo en determinado horario, debido a que, en ocasiones, hay jóvenes ahí hasta la una de la mañana. Dijo que al parecer en este sitio se comercializan sustancias tóxicas ilegales, como el cristal y la marihuana.

“Ahí se reúnen diario una bola como de unos 20 chamacos, grandes, chicos, de todas las edades, llegan motos, hacen el cambio, llegan carros diferentes, diferentes motos y ése es el problema más grave que tenemos”.

Detalló que al ingresar oficios, hay respuesta transitoria, ya que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) envía una patrulla a hacer rondines por unos días, pero “después se olvidan”.

“Le he dicho a los oficiales que si apoco no pueden retirar a los chamacos, después de las 11 de la noche, por ejemplo, me dicen que sí, pero al parecer no lo hacen, ni los revisan, ni nada, estamos muy deficientes en seguridad”.