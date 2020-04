Piden apoyo sin ser afectados por pandemia

Sebastián Ledesma Mina, secretario de Desarrollo Social del Municipio, recordó que el programa de apoyo alimentario, creado como consecuencia de la pandemia por Covid-19, es exclusivamente para personas que han sufrido disminución en sus ingresos derivado de dicha emergencia sanitaria, aclaró esto, debido a que personas han hecho la solicitud y no cumplen con la característica.

“Se hacen algunas preguntas, a efecto de revisar si la persona que está solicitando el apoyo, lo solicita por una situación derivada a la pandemia, hay que recordar que este programa resulta de las afectaciones económicas que pudiera tener una familia por la pandemia”.

Expresó que es importante que las personas que solicitan la ayuda manifiesten, de buena fe, que tuvieron afectación derivada de la emergencia sanitaria para que el apoyo llegue a quienes de verdad lo necesitan.

“En el cuestionario a quien se le está dando el apoyo es para quien manifiesta que sus ingresos se vieron mermados o disminuidos, justamente y derivado de la pandemia, porque hay algunas personas que, no digo que esté mal, sin embargo no es para ese sentido, por ejemplo, una ama de casa lo solicita y que al preguntarle si sus ingresos se han visto disminuidos por la pandemia y que no sea así”.