Piden combatir bullying en escuelas de zona indígena de Amealco

Padres de familia de los diferentes planteles escolares de la zona indígena de San Ildefonso Tultepec, piden a las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) que se pongan en marcha mayores acciones para combatir el bullying escolar.

Y es que mencionaron que durante el ciclo escolar que culminó, se registraron diferentes incidencias graves, sin embargo, decidieron hacer uso del anonimato por temor a represalias, y dijeron que, se sigue presentando la cuestión del rechazo por el habla de lengua materna.

Local Llevan pláticas de prevención a estudiantes

Sostuvieron que, los casos de maltrato y abuso escolar, no han terminado bien, sobre todo en la secundaria y en la primaria, factor por el cual piden mayor acercamiento con los padres de familia y a su vez, con los estudiantes, al considerar que pasan por situaciones complicadas que a veces no externan, pero que les afecte incluso en su comportamiento.

"Sabemos que hay bullying porque algunos de nuestros hijos nos dicen, y a veces los maestros no se dan cuenta, y a los muchachos les da pena decirles porque piensan que no va a pasar nada. Supimos de un caso en el que se burlaban de un niño de la primaria por ser de escasos recursos, él ya no quería ir a la escuela ".

En el caso de la secundaria pasa una situación similar, en donde los padres de familia aseguran que incluso, los menores hacen uso de las redes sociales para intentar ridiculizar a sus compañeros, y que en este caso, las riñas no se han hecho esperar al exterior del plantel.

"Tenemos que sacarle las palabras a los niños para que nos digan qué es lo que está pasando porque solo algunos nos comentan que suben sus fotos a las redes sociales para que se burlen de ellos. Otros dijeron que también se ponen de acuerdo para pelearse en la parte de atrás de la escuela".

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aunado a ello, sostuvieron que, es indispensable que para el próximo ciclo escolar se pueda fortalecer la presencia policiaca de parte de las autoridades en el perímetro escolar y con ello garantizar que el retorno a casa sea seguro.

"Si, si los muchachos ven a la policía va a ser muy difícil que quieran pelearse, y posiblemente se puedan acercar para pedir ayuda en casos de bullying pero aquí ni una patrulla se para".