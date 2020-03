Piden mano de obra para empedrado

Alrededor de siete años y medio es el tiempo que han esperado habitantes de la calle Bugambilias, de la comunidad de Santa Lucía, para recibir apoyo de las autoridades municipales, a efecto de llevar a cabo la obra de empedrado de esta vialidad, para la cual solo piden que el gobierno municipal aporte la mano de obra, pues ellos colaborarán con tepetate y piedras, mismas que desde entonces están amontonadas en dicha calle.

Dijeron que en esta calle mide aproximadamente 200 metros de largo y existen seis domicilios. Agregaron que han pasado tres delegados de la comunidad y dos presidentes municipales, han ido regidores, diputados y demás políticos ante los que gestionaron concretar esta obra, pero ninguno fue útil.

Detallaron que hace siete años y medio, el gobierno municipal en turno les aseguró que se ejecutaría la obra si ellos ponían la piedra, por lo que todos aportaron este material, el cual desde entonces ocupa casi la mitad de la calle.

Durante el trienio pasado, también se gestionó esta obra y se volvió a hacer la petición en la actual administración municipal, las autoridades siempre argumentan que no hay recursos para ejecutar la obra, pero los vecinos refieren que pagan impuestos y, en particular, el predial cada año, por lo que no entienden este motivo que les dan, aunado a que sólo piden la mano de obra, ya que incluso aportarían el tepetate.

La presencia de esas piedras en la calle generan la proliferación de fauna nociva, impide el libre tránsito, lo que se suma a las malas condiciones en las que se encuentra la calle, razones por las que solicitaron que sea tomada en cuenta la realización de esta obra, la cual también beneficiará a todos los habitantes de ésta y otras comunidades cercanas.