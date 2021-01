Piden más vigilancia en fraccionamiento

Vecinos del fraccionamiento Las Rosas, en el Centro de San Juan del Río, denunciaron la presencia de por lo menos tres individuos que invadieron un predio baldío ubicado en la calle Margaritas, donde realizan fechorías, la última ocasión, reportaron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que uno de ellos persiguió a una madre con su hija.

“Le dijimos a los policías ¿Por qué no están al pendiente? Si ya se ha denunciado dos, tres cuatro veces esto y si ya persiguió a la vecina con un tubo (…) imagínese, le da en la cabeza a una, le da a otra y no hay nadie, las avienta en el baldío y ahí hace lo que quiere y se va”.

Indicaron que en este sitio, hace casi cuatro meses encontraron muerto a un adulto mayor, por lo que ante la presencia de estos sujetos, han llamado en varias ocasiones a la línea de emergencias 911, pero la respuesta es que no pueden enviar una patrulla, porque estos hombres no están haciendo nada.

“La primera vez que los vimos, hablamos a la Policía, pero como no están haciendo nada, yo hasta la dije a la que me contestó en el 911, bueno, entonces espérense a que amanezca una muerta, porque ya apareció un hombre muerto y no sabemos si lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron ahí tirado y el señor se murió, no sabemos”.

También han solicitado a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales que haga limpieza en ese predio baldío, para prevenir posibles delitos, ya que estas personas se esconden entre los árboles y matorrales, aunado a que dejan basura que toman cuando los vecinos sacan sus bolsas, se las llevan, las abren en el predio y dejan los residuos, por lo que se ha vuelto un foco de infección.