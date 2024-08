Piden mejorar camino a escuela de San Fandila

Con el cambio de gobierno en puerta, una de las principales peticiones para la próxima administración pública municipal será la rehabilitación de la calle 16 de Septiembre, que conduce a uno de los accesos de la escuela primaria de San Fandila, toda vez que se encuentra severamente deteriorada, afirmaron padres de familia de esta localidad de Pedro Escobedo.

Juan, padre de familia, señaló que esta vialidad no ha sido intervenida durante años, lo que ha provocado un deterioro considerable que afecta el tránsito de personas y vehículos. Señaló que durante épocas de lluvia es cuando se presentan mayores problemas, pues se generan charcos de agua que impiden el paso de las decenas de alumnos que acuden a esta institución educativa.

“Es una calle importante porque es el paso de muchos niños que van a la primaria y ya lleva varios años sin recibir nada de mantenimiento. Cuando llueve se pone peor porque toda el agua se queda encharcada. Entonces, los niños ya no pueden pasar. La verdad, está en muy malas condiciones la calle y no solamente esa, también la que está a un costado de la escuela”, comentó.

Detalló que durante los últimos tres años de gobierno del presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz, se hicieron varias solicitudes para que se invirtiera recurso y se mejorara esta vialidad de la comunidad, la cual es considerada importante por ser paso de estudiantes. Sin embargo, aseguró que en ninguno de los casos hubo respuesta favorable.

En ese sentido, puntualizó que una de las principales peticiones para el próximo presidente municipal, Juan Alberto Nava Cruz, será intervenir esta y otras vialidades que comunican a instituciones educativas. Dijo que otras calles que necesitan intervención son las que llevan a la Escuela Telesecundaria Federal “Ignacio Allende”.

“Nosotros en esta administración hicimos varios escritos para que el Municipio la arreglara, pero no nos hicieron caso. Nunca recibimos respuesta. A pesar de todos los oficios que enviamos, no hubo nada. Entonces, vamos a esperar a que llegue el nuevo presidente. Queremos acercarnos a él y pedirle la obra. A ver si él sí nos hace caso. Porque no nada más es en la primaria, las calles de la secundaria están igual”, apuntó.

Finalmente, señaló que la escuela primaria continúa con algunas necesidades al interior de sus instalaciones, por lo cual seguirán haciendo las peticiones para que se atiendan y así brindar un mejor espacio para las decenas de niñas y niños que acuden a recibir su educación básica.