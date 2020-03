Piden mejorar casa de salud

La comunidad de Dolores de Ajuchitlacito, en el municipio de Pedro Escobedo, requiere que mejore el servicio de salud, consideró María Santos López Guzmán, vecina del lugar, quien destacó que desde hace años gestionan que se amplié la atención médica.

Dijo que en la localidad cuentan con una casa de salud, la cual ofrece consulta médica una vez a la semana, pero en ocasiones no llega el médico, por lo que tampoco es constante el servicio. Además, la casa de salud carece de suficiente medicamento.

Local Entregan rehabilitación de Centro de Salud

“Es casa de salud, pero nada más tenemos doctor cada ocho días y aparte de eso sin medicinas y sin nada, y luego, si nos enfermamos tenemos que ir a Escolásticas, porque pertenecemos al Centro de Salud de Escolásticas y de ahí vamos, pero para qué vamos, si no hay medicamento”.

Comentó que cada semana, el médico reparte 15 fichas para esa misma cantidad de consultas, por lo que no todos los enfermos reciben atención, aunado a que ofrece servicio tres o cuatro horas.

Local Rehabilitan Centro de Salud de La Venta

“Luego llega a las nueve y a la una o 12 ya se quiere ir. Es algo que pedimos desde hace mucho tiempo, desde administraciones pasadas lo hemos estado pidiendo y pidiendo, ahora les digo que no hay problema de terreno, hay mucho terreno para componer eso y que nos apoyen, pero siempre dicen que no hay dinero, que no alcanza el recurso”.