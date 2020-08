Piden no excederse en listas escolares

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Querétaro (AEPFAMQRO), Felipe de Jesús González Marín, mencionó que las instituciones educativas tendrán que ser flexibles al solicitar la lista de útiles escolares, al considerar que se debe tomar en cuenta la situación económica que se ha generado por la pandemia del Covid-19 entre las familias así como el inicio del ciclo escolar 2020-2021 el cual será mediante plataformas virtuales.

Refrió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamó a los planteles educativos a tener prudencia en la solicitud de útiles escolares por la situación que se vive actualmente debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, y por la cual las clases no serán presenciales, razón por la cual no se deben solicitar artículos o productos que no serán utilizados.

Atendiendo este llamado, el dirigente de los padres de familia en el estado afirmó que se ha pedido a las dos mil 300 asociaciones que se tienen registradas en esta agrupación, respaldar esta petición y evitar gastos innecesarios durante este regreso a clases, el cual se tiene previsto en los últimos días del mes de agosto para evitar mayores afectaciones al bolsillo familiar.

“Tenemos este llamado de la SEP de no caer en excesos de la compra de útiles escolares porque los niños no regresarán a clases y será de forma virtual, sé que es imposible trabajar de esta manera porque se tendrá que tener muchas adecuaciones y cada materia tendrá sus propias características, pero es necesario que no se pida exceso de útiles escolares por parte de los docentes porque no será presencial la educación”.

Expresó que a través del intercambio de opiniones con los integrantes de los comités de padres de familia se ha conocido que en cuanto los menores reanuden sus actividades educativas en las instituciones se podrán efectuar actividades de sanitización, así como la compra de materiales didácticos para la formación de los niños, de lo contrario estarán trabajando conforme las indicaciones de las autoridades Federales y estatales.