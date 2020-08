Piden no impunidad en caso de Nancy

La regidora, Susana Águila Flores, pidió que no haya impunidad para los servidores públicos que incumplieron con sus funciones en el caso del feminicidio de Nancy, para quien pidió un minuto de silencio al término de la sesión ordinaria de Cabildo, desarrollada la mañana de ayer.

“Pido, Presidente y compañeros regidores, a nombre mío y de muchas mujeres más que me lo han transmitido, que no haya impunidad, que haya sanciones para quienes no cumplieron con el trabajo que se les encomendó, es obvio que no vamos a devolverle la vida a Nancy Guadalupe, pero tal vez podamos impedir que esto vuelva a pasar”.

Local Emiten recomendación por feminicidio de Nancy

Águila Flores hizo referencia a este feminicidio y a la recomendación 239 de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), en la que se evidenció la omisión de cinco dependencias públicas municipales y estatales, entre ellas el Instituto Municipal de la Mujer de San Juan del Río, donde la víctima acudía de 2016 a 2019 y donde ningún servidor público tuvo la capacidad de hacer algo para prevenir el lamentable hecho; en este contexto, subrayó las importancia de la empatía en el servicio público.

“No me atrevería a poner en duda la capacidad profesional de funcionarias, abogadas y psicólogas, pero en este trinomio de leyes e instituciones y personal a cargo, temó que la parte débil sea esta falta de empatía que no, en pocas ocasiones, nos aqueja a los que nos decimos servidores públicos, pero no pasamos de ser burócratas”.

Y es que destacó que este hecho dejó una niña en la orfandad, de ahí la necesidad de reflexionar en los mecanismos de contratación de personal, hasta las evaluaciones de desempeño en todas las áreas de la administración, a efecto que todos los servidores públicos tengan buen trato a la población.