Piden organización para acreditar taxistas

Los procesos para que taxistas sanjuanenses puedan obtener sus Tarjetones de Identificación del Operador (TIO) han quedado obstaculizados debido a las medidas de distanciamiento social para evitar el contagio de Covid-19, no obstante, existe una constante amenaza de parte del Instituto Queretano del Transporte (IQT) por multar a quien no cuenta identificación.

Al respecto Raúl Ramírez Ramírez, Secretario General de Espartanos Taxi Confiable, explicó que recientemente recibieron un oficio que se lee como un ultimátum para aquellos taxistas que no se encuentren al corriente con su documentación, lo cual se tomó con intriga, debido a que el mismo Instituto mantiene obstaculizados los procesos de actualización.

“Tienes que darte de alta en una plataforma del IQT ahí en el Cecuco para hacer los cursos y tienes que ir a solicitar una fecha para inscribirte en el curso para que te den el TIO, ahí te dan el certificado, pero resulta que no hay fechas o son grupos reducidos de personas los días viernes, ¿se imaginan cuantos personas son las que necesitan este documento? y solo ocho por semana pueden hacerlo, y si no lo haces, el comunicado dice que te van a multar” señala.

Destacó que actualmente se tiene total interés de parte de los operadores por mantenerse al corriente, no obstante el bloqueo generado por las medidas de distanciamiento social, hacen imposible la certificación adecuada de todos los operadores.

Hecho por el que resalta que no se están brindando las facilidades para la regularización, ya sea por medio de acciones o cursos mediante plataformas digitales, o bien con prorrogas que permitan que todos los operadores se tengan la oportunidad de asistir a los cursos cerrados que actualmente se brindan.

“ El IQT mandó este comunicado que más bien suena a ultimátum, pues se avisa que los choferes que no tienen su TIO, el cual certifica que las han cumplido con exámenes y cursos que acreditan para prestar el servicio, serán multados, pero no hay forma de que todos nos actualicemos en el corto plazo, pues ellos tienen sus cursos cerrados a pocas personas, quienes no entren en los grupos reducidos se quedan fuera, con el riesgo de ser multados” concluyó.