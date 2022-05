Piden pavimentaciones en Estancia de Bordos

Una de las obras prioritarias para la comunidad de Estancia de Bordos es la pavimentación de la calle principal de dicha localidad, la cual cuenta con empedrado pero debido a que no ha tenido mantenimiento desde hace años este se ha deteriorado de manera considerable, informó la subdelegada municipal, María Dolores Ortega Carlos.

Indicó que además de la rehabilitación de la vialidad principal de su comunidad, también se busca el empedrado en más de seis calles, las cuales sufren afectaciones en temporadas de lluvia por ser caminos de terracería.

“Estamos solicitando la pavimentación de la carretera principal. Nuestra prioridad sería el pavimento y el empedrado de algunas otras calles que pues, ahora sí, en tiempo de aguas se hacen muy feas y hay muchas que todavía no están empedradas. Entonces, también sería eso que nos mejoren nuestras calles”, mencionó.

Al respecto de la calle principal, dijo que en total serían alrededor de tres kilómetros los que necesitarían intervención. Asimismo, agregó que desde administraciones anteriores se han solicitado de manera recurrente estas obras sin que haya habido alguna respuesta favorable.

En ese sentido, destacó que Estancia de Bordos no es la única comunidad con necesidad de obras, sino todas las localidades pertenecientes a la zona sur oriente, las cuales no han tenido obra pública desde hace más de seis años. “No hemos visto nada para nuestras comunidades, nosotros hemos metido oficios y todo, pero pues no hemos tenido ninguna respuesta”, subrayó.

Finalmente, manifestó sus ánimos por que el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, cumpla sus promesas de campaña con estas localidades, pues “cuando anduvo haciendo campaña, él quedó en darnos alguna obra a las comunidades”.