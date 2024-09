Piden pescadores no ser abandonados

Ante la crisis que se vive por la falta de agua en la presa de la comunidad de La Llave, en San Juan del Río, pescadores hacen un llamado para que no se abandone al sector y se brinden apoyos que reduzcan las pérdidas que se han tenido en los últimos tres años, dio a conocer el presidente de la sociedad cooperativa “Ex hacienda La Llave”, Luciano Hernández González.

Señaló que el sector ha vivido la mayor de las dificultades en años recientes, ya que la sequía aniquiló por completo la actividad pesquera en la comunidad. Agregó que, si bien se han registrado lluvias en los últimos meses, estas no han sido suficientes para llenar el embalse de La Llave, lo que ha impedido que los pescadores vuelvan a esta labor.

En ese sentido, hizo un llamado a las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno para que no abandonen a quienes se dedican a esta actividad en la localidad. Dijo que los pescadores requieren de apoyos para aminorar el impacto negativo que han tenido en su economía en los últimos tres años.

“Por parte de nosotros, pediríamos que no se nos abandone mucho porque hay ocasiones en donde sí se abandona a las agrupaciones de pesca. Hay ocasiones en que se piden apoyos al gobierno y no se nos brindan. En estos años no hemos tenido la suerte ni la fortuna de tener apoyo de ellos. Hemos metido solicitudes, pero no nos han apoyado”, comentó.

Recordó que en 2023 integrantes de la sociedad cooperativa “Ex hacienda La Llave” realizaron gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, a fin de conseguir un apoyo que les permitiera renovar parte de su equipo de trabajo, especialmente lanchas y motores de estas embarcaciones. Sin embargo, afirmó que, pese a las peticiones realizadas, no se obtuvo respuesta favorable.

Añadió que se espera que en las próximas semanas haya más precipitaciones que permitan elevar el nivel del agua en la presa. En ese sentido, dijo que se estarán acercando a diversas instancias gubernamentales para solicitar apoyo para la siembra de peces, ya que esta acción representa una inversión económica importante y los pescadores actualmente no cuentan con los recursos suficientes para hacerla.

“Ahorita, lo que requeriríamos es apoyo para siembra de peces. Esperemos que suba el nivel del agua para sembrar. Ahorita, eso es lo que nos va a hacer muchísima falta, bastante. La inversión para hacer esto es fuerte, por eso, es lo que ahorita requerimos. Vamos a solicitar para ver si se nos puede brindar el apoyo porque sí es pesada la cantidad de dinero que se debe de invertir”, apuntó.