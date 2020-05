Piden poner alto a tala clandestina en Amealco

Pobladores de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, en Amealco de Bonfil, piden al gobierno municipal poner un alto a la presunta tala clandestina e inmoderada de árboles por diversas zonas, además de endurecer las penas contra quien se sorprenda haciendo este ilícito.

Un grupo de personas procedentes de las comunidades de Tenasdá, San Pablo, Xajay, El Rincón y algunas del centro de San Ildefonso, detallaron que hay personas y empresas ajenas que están aprovechándose de los recursos naturales de la zona boscosa amealcense.

Resaltaron que independientemente de que haya o no un permiso para talar cierto perímetro en la reserva que se encuentra en la zona más alta de San Pablo, consideran que debe revisarse debido a que diariamente se ven bajar diferentes cantidades de troncos de árboles en camiones que se dirigen hacia el Estado de México.

“Toda la gente dice que esto no es nuevo y con eso se conforman, aquí el pueblo no queremos que se aprovechen de nuestros bosques, si es que hay permisos para talar no creo que sean troncos que están frondosos. Pedimos que se tome en cuenta nuestra denuncia y se haga algo para solucionarlo”.

Mencionaron que si su voz no tiene eco en el ámbito local, prevén acudir en busca del apoyo del gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y de los diputados para que se logre enrudecer las penas para quienes se dediquen a hace este tipo de actos ilícitos.

Por último, llamaron a la población a que denuncie cuando se percaten de este tipo de acciones que vulnera a los bosques que le dan identidad a Amealco.