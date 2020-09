Piden pronta reacción de la SSPM para Galindo

Tardía respuesta obtienen habitantes de la comunidad de Galindo, ante los llamados que hacen a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), señaló el abogado, Emmanuel de Jesús Martínez Osornio, ejemplificó con el último caso en el que sus representados pidieron la presencia de policías, debido a un conflicto que culminó en lesiones a una joven de 24 años de edad.

“Hacer el llamado a las autoridades, porque llamaron a la Policía en la mañana y no llegaron, no llegaron para nada, ya después que fuimos a la Fiscalía y que entré como abogado, le marco a la Policía y les pido que vayan para allá, y sí fueron, pero que no encontraban el domicilio y hasta el final lo encontraron, pero dónde queda la seguridad del municipio como ciudadanos”.

Dijo que de forma constante hay violencia en la comunidad, así como cuestiones de drogadicción e incluso presunta producción de marihuana por parte de las personas que agredieron a la chica, agresión que al parecer ocurrió por un conflicto entre vecinos en el que involucran a un servidor público municipal.

“Es algo contante que siempre ha pasado en Galindo, pero esta vez, a una muchacha de 24 años le pegaron en la nariz y se la fracturaron, estas personas que le pegaron, se ostentan que son protegidos por Gildardo Ríos, que es de Presidencia, la persona que le pegó a ella, dijo que son protegidos de él y a parte hicieron una construcción en una zona prohibida, donde ya había ido Obras Públicas, les habían clausurado y obviamente rompieron los sellos e hicieron la construcción, amparados supuestamente por esta persona”.

Precisó que la delincuencia en la comunidad está desatada porque no entran las autoridades, subrayó que “a la ciudadanía no la atienden”, hasta que el llamado lo hacen los abogados.