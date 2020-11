Piden que ciudadanos vigilen tema ambiental

El Consejo Ambiental de San Juan del Río solicitó a la autoridad municipal y estatal que considere la participación ciudadana en todo proyecto de obra pública, a través de un Panel Social que vigile el cumplimiento jurídico en materia ambiental.

Víctor Manuel Ávalos Castañeda, presidente de dicho Consejo, afirmó que en la actualidad existe un comité ciudadano en cada obra, sin embargo, éste tiene una función diferente a la que tendría el Panel Social, el cual deberá ser conformado por especialistas o profesionales que conozcan sobre temas ambientales y ciudadanos que quieran sumarse, quienes vigilarían el cumplimiento de normas ambientales en cada obra que se ejecute.

“Lo más fácil para el gobierno es armar esos comités que no tienen ni voz ni voto en la toma de decisiones o no consideran lo que se sugiere que sea importante para la mejora del municipio de San Juan del Rio o en el estado de Querétaro, hemos visto que en la obra pública ha quedado rezagado un tema sensible para los ciudadanos y necesario para un desarrollo urbano sostenible. Se trata de la cuestión ambiental en la obra pública”.

Consideró importante la participación ciudadana en términos de consulta, acceso a la información, vigilancia, supervisión y cumplimiento de la legalidad, aspectos fundamentales para lograr mejoras en el proceso socio-ambiental y constructivo de las obras.

Indicó que pretenden que haya revisión de autorizaciones de los tres ámbitos de gobierno, según sea el caso, y que haya cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia ambiental, el Panel solicitaría información sobre estudios técnicos y permisos de las instancias competentes, también haría recomendaciones, para que se consideren aspectos no incluidos en los estudios técnicos, a efecto de corregir, si fuera necesario.

“Es importante ser incluidos en la vigilancia de la ejecución de programas de desarrollo social, fungir como observadores y opinar sobre el desarrollo de las obras, para identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto de manera coherente con los estándares”.