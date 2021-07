Piden reducir movilidad  en vacaciones

Tras asegurar que las poblaciones más afectadas por Covid-19 actualmente son niños y jóvenes, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 32, Silvia Rivera Hernández, pidió a la ciudadanía evitar movilidad durante el periodo de verano a fin de evitar un repunte drástico no solo en los contagios, sino decesos por este virus en Querétaro.

Mencionó que existen zonas hospitalarias con pacientes menores de edad contagiados, por ello urgió a la población evitar salir a vacacionar estas semanas dado el alarmante escenario de la pandemia Covid-19 en distintos puntos de la República Mexicana.

Local Comité de salud llamó a incrementar alerta

“Como saben hoy el virus está atacando a personas jóvenes y a niños que yo creo es la parte que más nos preocupa y ocupa, pero pues esto es algo que no quisiéramos que se repitiera, un escenario drástico y que dependemos mucho de la movilidad de la ciudadanía, si l ciudadanía no entiende de que este verano no es para ir de vacaciones de más bien para continuar con nuestras medidas, eso nos ayudará mucho”, comentó,

Al respecto, aseguró que hoy el personal de salud se encuentra agotado emocional y físicamente por tantos meses de laborar bajo condiciones de estrés, por tal motivo, insistió en que la ciudadanía debe evitar vacacionar estas semanas de verano para reducir los riesgos de contagio, ya que, de lo contrario, auguró un escenario critico en la salud pública de la entidad queretana los siguientes meses.

Finalmente, comentó que los trabajadores se mantienen laborando bajo protocolos Covid-19 en los diferentes centros de salud y hospitales, a efecto de reducir los riesgos de contagio a pesar de haber recibido la vacuna contra el virus, ya que son medidas sanitarias que buscan prevenir todo ello.