Piden solución a perros callejeros en Huichapan

En los últimos años, el número de perros callejeros ha incrementado de manera considerable en la zona del Centro Histórico del municipio de Huichapan, Hidalgo, lo que además de generar suciedad en espacios, representa un problema de salud pública que debe ser resuelto, señalaron comerciantes de este sector del emblemático Pueblo Mágico.

Refirieron que, a la fecha, en las calles céntricas del municipio deambulan varias jaurías, las cuales están integradas por perros de diferentes tamaños y razas. Afirmaron que la presencia de estos animales ha provocado que en vialidades y otros espacios públicos haya una suciedad permanente por las heces.

Por otro lado, aseguraron que estas jaurías representan un problema de salud pública, no solo por las heces y las enfermedades que puede desencadenar, sino porque existe el riesgo latente de que alguno de estos perros agreda a personas, especialmente a niños y adultos mayores.

“Ahorita, sí ya son bastantes los perros que andan en el centro. Ya son jaurías y eso sí nos preocupa, porque pueden morder a las personas. Además, la suciedad que está habiendo es bastante. Por todos lados hay excremento de perro, en la calle, en la banqueta, en los parques. Entonces, es un problema que está creciendo bastante y debe hacerse algo”, comentó una comerciante.

Agregaron que en reiteradas ocasiones la situación se ha reportado al área de control animal de Huichapan. Sin embargo, aseveraron, hasta ahora no se han realizado acciones contundentes para atenderla. Reiteraron que desde el año pasado la población de perros callejeros ha incrementado en la zona centro de esta demarcación.

Ante ello, hicieron un llamado a las instancias competentes para que presten atención en el tema y ejecuten acciones para retirar a estos animales de las calles, añadiendo que la presencia de estas jaurías de perros también genera una mala imagen para el Pueblo Mágico y puede ser un factor para ahuyentar a los visitantes.

“Hemos hecho los reportes muchas veces, pero los de control animal no hacen caso. No sabemos si no les interesa o qué. Queremos que se haga algo. No queremos que siga el problema. Da muy mala imagen a Huichapan, sobre todo para quien viene de fuera. Entonces, sí le pedimos a las autoridades que pongan atención y hagan algo”, apuntó.