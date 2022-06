Piden techumbre para casa ejidal en Santa Lucía

Una obra que busca concretar la comunidad de Santa Lucía es la construcción de un arco techo para la casa ejidal de la localidad, pues personas que acuden a realizar actividades a este sitio sufren por los rayos del sol, señaló el delegado municipal, Julio Alberto Cortés Lara.

Indicó que los mayores afectados por esta situación son niños y adultos mayores, quienes son los que realizan más actividades en este lugar. Las personas de la tercera edad, dijo, realizan ejercicios de activación física como parte de las acciones que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) lleva a los polos de desarrollo.

“Ahorita que ya empezaron los adultos mayores hacer ejercicio por parte del DIF no tenemos el espacio. Ellos están en el sol, su ejercicio es luego a las 12:30. Entonces ocupan la casa ejidal y el pasillo, donde hay sombra, está muy angosto, no está muy grande y no caben. Tenemos equipo de basquetbol infantil, niños de cuatro hasta seis, ocho años están en pleno horario del sol”, mencionó.

Además, indicó que el salón ejidal es el centro donde se entregan los apoyos económicos a adultos mayores, de manera que en él se reúne un gran número de personas de la tercera edad, provenientes de las comunidades aledañas a Santa Lucía.

Finalmente, dijo que esta obra beneficiaría a los habitantes de todas las comunidades de los alrededores. Agregó que actualmente se encuentran tramitando los oficios correspondientes para concretar la construcción de esta infraestructura.