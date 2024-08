Piden trabajadores atender baches en Valle de Oro

Trabajadores de la zona industrial de Valle de oro en San Juan del Río piden a las autoridades que puedan bachear la zona de la intersección de paseo central con 9 Oriente, toda vez que, los hoyos cada vez son más grandes y han generado afectaciones.

Señalaron que, las recientes lluvias están propiciado que estas averías se hagan más profundas y que diariamente los carros caigan incluyendo a los trabajadores que se trasladan en bicicletas, y que por la falta de pericia se suman a las incidencias en el tamo.

Andrés Navarrete, colaborador de una de las empresas de esta zona, señaló que de manera continua se traslada en bicicleta, y que los últimos 15 días ha tenido que cambiar por lo menos dos veces la cámara de las llantas debido a que cae en los baches que ocasionan la picadura de estas y la abolladura de los rines.

“Una vez me caí porque salgo de noche y no se ve muy bien, pero esta calle si está para llorar los baches parecen zanjas y con estos aguaceros que digamos no son muchos, pero si los hace más profundos. La misma gente y el transporte de carga ha caído, y no se pueden señalizar porque abarcan toda la calle”.

Por otro lado, Guadalupe Villanueva, quien se dedica a entregar comidas en moto a los trabajadores de la zona industrial, manifestó que, en su caso, también su unidad se ha averiado en estas calles y otras más de Valle de Oro, razón por la que espera que se puedan atender rápidamente.

Dijo que, estas arterias son muy antiguas ya que, como jubilada sabe que este fue uno de los primeros parques industriales en el municipio de San Juan del Río, y que debido a que pasan muchos camiones de carga, el asfalto dura menos que en otras partes.

“No se han tapado los baches y los camiones de carga son los que hacen a que se hagan más profundos, luego nos toca ver cuando venimos con las motos a dar la comida. Ojalá que si arreglen porque hace mucha falta”, precisó.