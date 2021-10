Plañideras, el placer de llorar

Las Plañideras, eran mujeres a las cuales en la antigüedad se les pagaba por llorar en los funerales o para cuando se hacia el acompañamiento de las personas hacia los panteones, en su andar hacían sollozos, gemidos, gestos y lamentos exagerados, actualmente el municipio de San Juan del Río es reconocido por hacer año tras año un concurso en la antesala del Día de Muertos, para recordar esta tradición.

Karla Patricia Alvarado Arceo, nativa de esta demarcación se autonombra la Reina del Drama, ya que relató que desde el 2011 entró a este concurso con su mamá Paty Arceo, y que aunque en un principio lo tomaron como broma, poco a poco se metieron en el personaje de una plañidera.

“Vimos en ese tiempo que había un concurso de plañideras y nos inscribimos y desde ahí o mi mamá ganaba o yo, siempre nos traíamos el primero o segundo lugar. Varios años me he traído el primer lugar, lo que me ha traído ser la mujer más dramática a nivel nacional”.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Fue así como año tras año alista su vestuario que consta de un vestido negro con encaje y un velo oscuro con bordes dorados que cubren la mitad de su rostro, además de unos zapatos negros que van acorde con el atuendo de misticismo, el maquillaje corrido en el contorno de sus ojos y un rosario que la acompaña para elevar las plegarias del personaje que le llorará.

Platicó que para que sus ojos se le llenen de lágrimas, recuerda a un amigo que perdió cuando apenas tenía 14 años, circunstancia que le dolió mucho, pero al mismo tiempo se acuerda de cosas picaras para poder decirlas a los personajes que le asignan en el concurso, toda vez que muchos de estos, los eligen los jueces y son de la vida política o del medio artístico, principalmente.

Agregó que lo que más le emociona de participar, es escuchar las risas del publico y el momento de los aplausos, ya que su piel se eriza y la motiva a seguir hablando sobre diferentes situaciones que resulten graciosas para quienes la ven.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

La ganadora de siete veces el primer lugar de este concurso indicó que le gustaría que en un futuro su pequeña hija también participara como plañidera, para seguir llevando esta tradición que coloca a San Juan del Río, uno de los impulsores en el marco del Día de Muertos, en donde antes de la pandemia por Covid-19, miles de personas acudían de diferentes puntos del país para ver a las mujeres en su personaje.

Karla Patricia Alvarado Arceo, invitó a las personas a que sigan este concurso de manera virtual en la página de Facebook del Instituto de Cultura, Turismo y Juventud, para que apoyen a las participantes.

Cabe mencionar que en San Juan del Río, este es el concurso que reúne mayor expectativa, incluso en diversas ocasiones se ha reconocido como el único lugar donde se hace un homenaje a estas mujeres que hace tiempo acudían para lamentar la perdida de gente que ni conocían, pero a cambio era remuneradas económicamente.