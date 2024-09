Pobladores bloquearon camino de San José Atlán

Un grupo de pobladores de San José Atlán se manifestó y bloqueó el camino que va de esta comunidad a la cabecera municipal de Huichapan. Señalaron que llevaban a cabo esta acción como protesta para exigir a los gobiernos local y del Estado de Hidalgo destinar recursos para rehabilitar integral esta vialidad, pues afirmaron que se encuentra totalmente deteriorada.

Fue el miércoles cuando un grupo de vecinos de la localidad acudieron a la carretera y colocaron llantas para bloquear el paso de ambos sentidos. Ángela, habitante de esta localidad, aseguró que esto se realizó para exigir a los gobiernos Municipal y Estatal la mejora de esta vialidad. Indicó que desde hace más de tres años se ha solicitado la intervención en este sitio, pero hasta la fecha no ha habido respuesta.

Mencionó que, si bien se realizaron trabajos en un sector, aún queda pendiente un tramo de más de un 1 kilómetro, que va de la salida de la Carretera Federal San Juan del Río-Huichapan al centro de la localidad. Explicó que en esta distancia hay presencia de múltiples baches de diferentes tamaños, los cuales representan un riesgo para las decenas de automovilistas que circulan en esta zona.

“Ya estamos cansados. Cansados de que no nos hagan caso. Llevamos mucho tiempo solicitando que se arregle la carretera y no nos hacen caso. Se lo hemos pedido a la presidencia municipal y al gobierno del estado, pero nadie nos ha hecho caso. Si vemos, la carretera está en pésimas condiciones. Tenemos que ir esquivando los baches que hay, y no nada más son bachecitos, son hoyos grandes (…). Queremos que nos resuelvan”, comentó.

Sembraron un árbol en bache. Foto: Cortesía / Vecinos de San José Atlán

Refirió que, además de llantas, algunos vecinos de la localidad también colocaron sus automóviles para bloquear el paso. Agregó que en días pasados un grupo de pobladores plató un árbol en uno de los baches y colocó una cartulina donde se hacía el llamado al Gobernador del Estado, Julio Menchaca Salazar, para que visitara el municipio y conociera las necesidades de cada una de las comunidades.

Señaló que tras algunas horas de permanecer cerrada la carretera, acudieron elementos de la policía municipal, así como del gobierno local, a fin de hablar con los pobladores. Dijo que tras varios minutos de diálogo se tomó la decisión de liberar los dos carriles de la vialidad, con lo cual se reanudó la circulación. Sin embargo, aseveró que los vecinos preparan un escrito para presentárselo a la nueva presidenta municipal de Huichapan, Yeymi Yadira Solís Zavala.