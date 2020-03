Poca asistencia de estudiantes ante pandemia

“El reporte que tengo es que la asistencia a las escuelas fue del 20 por ciento no más”, así lo dio a conocer el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary este martes, al recordar que ello como parte de las medidas preventivas por el Covid-19 entre el sector educativo.

Precisó que la tarde del lunes se tomó la decisión de adelantar el periodo de descanso en las escuelas el cual se llevará del 18 de abril al 20 de marzo, razón por la cual este martes se tomó como día de organización para los docentes, con el fin de preparar la dinámica pedagógica con los padres de familia y estudiantes, y evitar retrasos en la formación de los menores.

Aunque este martes fue opcional para que los niños acudieran a los planteles, aseguró que la mayoría optó por participar en las medidas preventivas y evitar estar en sitios públicos.

“A partir de este miércoles no van a estar abiertas las escuelas, no se va ni siquiera se va a permitir o sugerir que vayan los maestros, es y una medida de sanidad en la medida de que no estén ocupadas, cuando se tomó la determinación ya era lunes por la tarde, el Gobernador fue claro en su comunicado, el que no quiera mandar a los niños que no lo haga y es más sugería que no lo hiciera, simplemente y sencillamente teníamos que tener una contingencia para aquellas personas que no se hubieran enterado de esta medida”.

Por ello recalcó que este martes se tomó como un día de información y organización pedagógica para estar al pendiente de la formación de los estudiantes mediante los distintos canales de comunicación entre ellos redes sociales y aprovechar las semanas se receso para algunos repasos escolares, por ello pidió a los padres de familia estar atentos a las indicaciones de las instituciones educativas.