Decisiones precipitadas así se les llamaría a las medidas tomadas por el inquilino del Palacio Nacional en su intento de contrarrestar la inflación anual que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI).

Acciones que golpearán a los pequeños productores, quienes además enfrentan la carencia de apoyo del gobierno federal, aunado al incremento de sus insumos y las condiciones climatológicas.

Esta medida fue tomada de manera momentánea, pero se podría ampliar y las preguntas son claras: ¿Cómo fortalecer a nuestros productores para que sean competitivos?, ¿Se ampliará el recurso destinado para ellos?, ¿estarán abiertos al diálogo para proponer otras alternativas?

Eliminar los aranceles a quienes importan productos afectará a esas mujeres y hombres que se levantan a labrar sus tierras, a cuidar a su ganado, porque en México tenemos alimentos de calidad, solo falta apoyarlos para que no malbaraten su trabajo y esfuerzo.

Esta acción está bien a corto plazo, pero seria fundamental que el titular del gobierno federal incentive la inversión, ya que lo único que esta impulsando es el crecimiento de la industria de estos sectores en otros países y la local sea la más afectada.

Que quede claro que para gobernar se requiere empatía, considerar y escuchar a todas las voces, pero voces reales y no siervos; el tomar una decisión implica responsabilidad sobre las consecuencias que eso implican, no hay marcha atrás, no habrá otro culpable más que quien liderea un país.

Es cierto, todos queremos que le vaya bien a México, pero esto aplica para todos, no para unos cuantos, ante la eliminación de este impuesto las alarmas se encienden entre los pequeños productores de carnes, aceite, arroz, frijol, atún, cebolla, jitomate, zanahoria, limón, manzana, naranja, leche, huevo y otros más.

No podemos continuar con medidas a corto plazo que salen al vapor, sobre todo cuando se trata de la economía de miles de familias, porque a mediano y largo plazo será insostenible e inminente una caída de nuestra productividad como país.

Aunque las perspectivas de crecimiento económico para este 2022 siguen apuntando a una recuperación gradual, todo dependerá de las decisiones que tome Andrés Manuel López Obrador, porque si con esto no disminuyen los costos de la canasta básica, estaríamos afectando no solo el bolsillo de las y los mexicanos, sino el valor de miles de productores.





*Diputada federal PAN