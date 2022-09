Divide y vencerás, frase y acción que ha caracterizado a este gobierno federal para el beneficio de un solo hombre, hoy la coalición “Va por México” ha sufrido una pausa por diferencias ideológicas en tema de seguridad, cuando esa es la principal inquietud de las y los mexicanos.

Hace casi 4 años las diferentes fuerzas políticas aprobaron la creación de la Guardia Nacional, importante acción que el inquilino del Palacio Nacional anunció a bombo y platillo como parte de su estrategia de seguridad, en la que se acordó que se tendría un lapso para contar con un mando civil, cosa que en esta ocasión quieren ampliarla, provocando la militarización de la nación.

En México no queremos la militarización ni el traslado de facultades propias de la autoridad civil; las y los legisladores del PAN seguimos proponiendo una real y verdadera profesionalización de los elementos en las diferentes corporaciones de seguridad, una fortaleza social, institucional, presupuestal y de infraestructura son los requerimientos que enaltecen a una institución policial.

En el PAN categóricamente seguiremos diciendo: ¡No a la Militarización!; y no por capricho o por oponernos a los mandatos del presidente, sino porque no hay necesidad de ampliar el periodo, es necesario contar con un mando civil.

A pesar de que utilicen su mayoría en la Cámara de Diputados y a sus “aliados” quienes han decidido sistemáticamente estar en contra de las y los mexicanos, NO estaremos a favor de ampliar la estadía del ejército en las calles.

En nuestro país vemos con mucha preocupación que existe una grave debilidad institucional, esta iniciativa pone en evidencia que la conformación de la Guardia Nacional será un cuerpo comandado desde el área militar, y cualquier circunstancia tendrá que estar amparada en tribunales militares, dejando los derechos humanos en exposición de ser violentados en cualquier momento.

A la fecha no hay conocimiento de los lugares en los cuales hubo intervenciones, no se apoya con los cuerpos locales de seguridad y con ello no logran ser efectivos, por tanto, no tienen un impacto real contra la delincuencia, pues no hay información de cuántas detenciones han sido exitosas en sus intervenciones, lo que nos deja con la posibilidad de contar con “otros datos”.

En vísperas de conmemorar el inicio de nuestra lucha por la Independencia de México, es increíble que haya actores políticos que estén a favor de la reforma que solo perjudica a las y los mexicanos, es importante frenar las ocurrencias y dejar de ocultar la gravedad de no contar con una estrategia de seguridad a la altura de las familias.





*Diputada Federal PAN